Названы регионы России, в которых запретили майнинг до 2031 года

Правительство России запретило майнинг в десяти регионах страны. Об этом заявил ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.

Ограничения будут действовать с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года. Запрет на осуществление майнинга цифровой валюты, в том числе участие в майнинг-пуле, введен в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

На некоторых территориях России запрет будет временным. Это касается Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Заниматься майнингом там будет нельзя в период пика энергопотребления. В 2025 году он будет с 1 января по 15 марта, а в следующие годы — с 15 ноября по 15 марта.

В кабмине также отметили, что список регионов еще может изменяться «по итогам решений правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики».

«Задача таких ограничений — сохранение баланса энергопотребления с учетом запросов промышленности», — пояснили в правительстве.

Министерство энергетики выступило с предложением запретить майнинг криптовалют в некоторых российских регионах еще в ноябре. Замглавы администрации президента России Максим Орешкин предупреждал, что через 10-15 лет в стране может возникнуть нехватка энергии из-за майнинга криптовалют. По его словам, с проблемами уже столкнулись некоторые энергосистемы в Южно-Сибирском регионе.