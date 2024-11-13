Орешкин предупредил россиян о скором дефиците электроэнергии из-за активного майнинга

В ближайшие 5–10 лет Россия может столкнуться с нехваткой электроэнергии из-за активного развития майнинга. Об этом сообщил замглавы администрации президента России Максим Орешкин на конференции Сбера «FI day. Blockchain: на пороге финансовой эры».

По словам политика, в настоящее время в стране нет проблем с утилизацией электроэнергии. Однако в Южно-Сибирском регионе некоторые энергосистемы столкнулись с дефицитом. Это связано с активным развитием и ростом майнинга на этой территории.

«Для нашей экономики на горизонте 5-10 лет очень серьезно встанет проблема дефицита электроэнергии. Вопрос: можем ли мы в новых условиях создавать мощности с той ценой, которая была бы конкурентоспособна для майнинга?» — процитировал его ТАСС.

Ранее незаконную майнинговую ферму закрыли в Подмосковье. Нелегальная добыча криптовалюты не только приводит к убыткам электросетевые компании, но и создает проблемы для обычных пользователей.