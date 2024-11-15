Минэнерго предложило запретить майнинг в нескольких регионах

Министерство энергетики выступило с предложением запретить с декабря 2024 года майнинг криптовалют в некоторых российских регионах. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Рассмотрение вопроса запрета работы майнеров состоится на межправительственной комиссии 18 ноября.

Ограничения могут ввести в регионах с наиболее критичными режимно-балансовыми параметрами, а также на территориях с субсидируемой ценой на электричество в периоды прогнозируемого дефицита.

По данным издания, майнинг запретят в Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР, в Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках.

В Иркутской области, Бурятии и Забайкалье запрет введут только в период зимних пиков.

Ранее замглавы администрации президента России Максим Орешкин предупредил, что через 10-15 лет в стране может возникнуть нехватка энергии из-за майнинга криптовалют. По его словам, с проблемами уже столкнулись некоторые энергосистемы в Южно-Сибирском регионе.