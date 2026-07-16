Названы категории пенсионеров, которые получат повышенные выплаты к концу лета

С 1 августа в России повысятся выплаты отдельным категориям пенсионеров, включая работающих и людей старше 80 лет. Об этом старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева сообщила РИА «Новости» .

«Среди таких категорий — работающие пенсионеры, получатели накопительной пенсии, пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, инвалиды I группы, пенсионеры с северным или сельским стажем и другие», — сказала она.

Работающим пенсионерам Соцфонд проведет перерасчет страховой части с учетом взносов 2025 года. Отметившим в июле 80-летие увеличат вдвое фиксированную выплату. Накопительная часть пенсии в августе повысится на 17,3%.

Ранее доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец предупредила, что перерасчет пенсии по формуле «60 месяцев работы» не всегда выгоден. Он может привести к сокращению выплат.