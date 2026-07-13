Экономист предупредил о риске снижения пенсии при перерасчете по стажу

Экономист Иванова-Швец: при перерасчете пенсии может произойти ее снижение

Перерасчет пенсии по формуле по формуле «60 месяцев работы» вместо увеличения может обернуться уменьшением суммы. Об этом предупредила доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец в интервью агентству «Прайм» .

Речь идет о выборе методики расчета за период до 2002 года: граждане могут взять либо индивидуальный пенсионный коэффициент, либо зарплату за любые пять лет стажа подряд. Многие меняют этот выбор, не оценив последствий, и в итоге получают не прибавку, а убыток.

«Человек подает заявление на перерасчет, а потом по факту оказывается, что пенсия меньше», — пояснила эксперт.

Социальный фонд пересчитывает выплаты только при наличии оснований, например новых документов, при этом если новый вариант оказывается хуже, пенсию оставляют прежней.

Иванова-Швец советует перед подачей заявления сверить все справки и получить консультацию в отделении Социального фонда.

Ранее экономист сообщила, что в 2027 году все виды пенсий россиян повысят с учетом экономической ситуации в стране.