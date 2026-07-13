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Экономист предупредил о риске снижения пенсии при перерасчете по стажу

Экономист Иванова-Швец: при перерасчете пенсии может произойти ее снижение

Фото: РИА «Новости»

Перерасчет пенсии по формуле по формуле «60 месяцев работы» вместо увеличения может обернуться уменьшением суммы. Об этом предупредила доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец в интервью агентству «Прайм».

Речь идет о выборе методики расчета за период до 2002 года: граждане могут взять либо индивидуальный пенсионный коэффициент, либо зарплату за любые пять лет стажа подряд. Многие меняют этот выбор, не оценив последствий, и в итоге получают не прибавку, а убыток.

«Человек подает заявление на перерасчет, а потом по факту оказывается, что пенсия меньше», — пояснила эксперт.

Социальный фонд пересчитывает выплаты только при наличии оснований, например новых документов, при этом если новый вариант оказывается хуже, пенсию оставляют прежней.

Иванова-Швец советует перед подачей заявления сверить все справки и получить консультацию в отделении Социального фонда.

Ранее экономист сообщила, что в 2027 году все виды пенсий россиян повысят с учетом экономической ситуации в стране.