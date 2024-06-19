Названа причина снижения курса доллара после введения санкций против Мосбиржи

Курс доллара с начала наступившей недели пошел вниз. Это стало свидетельством возникших проблем у поставщиков иностранных товаров. Именно от воздействия санкций на импортеров и экспортеров теперь зависит курс американской валюты на внутрироссийском рынке. Об этом в комментарии 360.ru заявил экономист Николай Кульбака.

Экономист пояснил, что главными поставщиками валюты в Россию остались экспортеры, а основными скупщиками — фирмы, которые занимаются поставкой иностранных товаров в страну.

«Кто сильнее просядет от влияния санкций, тот и повлияет на курс доллара. Если проблемы у экспортеров, то курс вырастет, если у импортеров — то курс снизится. Сейчас получается, что проблемы у импортеров», — заявил Кульбака.

Собеседник 360.ru подчеркнул, что в краткосрочной перспективе снижение курса американской валюты продолжится. Если рассматривать долгосрочный период, то можно ожидать проседание рубля.

Министерство финансов США на минувшей неделе объявило о введении санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра, который выступал посредником в валютных сделках и гарантировал их безопасность. В ответ на это решение площадка прекратила торги долларом и евро. Главной валютой торгов стал юань.

Центробанк объявил, что все официальные курсы теперь станут рассчитываться на основании данных по внебиржевым сделкам.