Назван размер средней пенсии по старости в 2025 году

В России средняя пенсия по старости увеличится до 24,1 тысячи рублей в 2025 году. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на материалы к проекту бюджета Социального фонда.

Средняя страховая пенсия в конце этого года составит 22,4 тысячи рублей, а уже через год эта сумма вырастет на 7,5% — до 24,1 тысячи рублей. Первоначально планировалось увеличить господдержку на 7,3%, но власти решили возобновить индексацию для работающих пожилых россиян.

Соцфонд сделает перерасчет работающим пенсионерам автоматически, учитывая пропущенные прибавки. Минимальное доначисление составит 1,3 тысячи рублей, отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

Кроме того, в 2025 году прожиточный минимум пенсионера составит 15,3 тысячи рублей. По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Юлии Долженковой, в рамках стратегии долгосрочного развития пенсионной системы РФ планируется достигнуть социально приемлемого уровня обеспечения пожилых россиян.

«Под ним понимается достижение средней выплаты по старости в размере не менее двух с половиной — трех прожиточных минимумов пенсионера», — рассказала она.

Ранее глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выплатить всем российским пенсионерам 13-ю пенсию в конце этого года.