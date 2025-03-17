Назван идеальный момент для закрытия краткосрочных вкладов

Несмотря на снижение ставок по вкладам, краткосрочные депозиты пока закрывать не стоит. Лучше хранить деньги еще один-два квартала, сообщил агентству «Прайм» главный аналитик сервиса «Банки.ру» Богдан Зварич.

По его словам, в феврале после заседания Центробанка некоторые вкладчики решили перевести деньги с краткосрочных вкладов на долгосрочные, чтобы сохранить за собой выгодные условия. Доля тех, кто выбрал вклады на срок больше года, увеличилась с 9% до 11%. Зварич призвал не спешить.

«Переход на долгосрочные депозиты будет иметь смысл, когда появятся признаки устойчивого снижения инфляции, что создаст предпосылки для снижения ключевой ставки. Такие условия, на наш взгляд, могут сложиться ближе к концу второго — начале третьего квартала», — заявил он.

В декабре и феврале Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Из-за этого кредитные организации ухудшили условия по депозитам в среднем на 1,5%.