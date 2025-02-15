Сегодня 03:09 Ключевую ставку в 21% держат четвертый месяц. Это дало какой-то эффект? Инвестиционный советник Хайдер: ключевая ставка в 21% снизит инфляцию в апреле 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press Деньги

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Совет директоров Банка России на первом заседании в 2025 году сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Главный индикатор денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора не менялся с конца октября прошлого года и все еще остается максимальным за всю историю. Как решение Центробанка повлияет на цены, ипотеку, работу бизнеса и простых россиян — в материале 360.ru.

Почему ключевая ставка не изменилась?

В релизе по итогам заседания совета директоров Центробанка говорится, что регулятор не увидел достаточного снижения инфляционного давления, которое остается на высоком уровне из-за роста спроса на товары и услуги, опережающего возможности расширения предложений. Положительными эффектом высокой ставки назвали охлаждение кредитной активности и рост сбережений россиян.

Кроме оставшейся без изменения ключевой ставки, совет директоров регулятора обновил базовый прогноз на среднесрочный период с учетом новых показателей инфляционных рисков.

Фото: Центробанк

К ним отнесли сохранившийся перегрев российской экономики, ухудшение показателей внешней торговли из-за санкций, которые повлияли на ожидания людей и бизнеса. В результате покупатели тратят больше из-за страха, что потом станет дороже, а предприниматели увеличивают цены, опасаясь роста издержек. По прогнозу аналитиков, темпы роста российского внутреннего валового продукта сократятся до 1−2%, объемы покупок товаров и услуг вырастут на 0,5−1,5%. Уровень годовой инфляции составит 7−8%. В новых условиях регулятор пересмотрел средне допустимые размеры ключевой ставки на 2025 год от 19% до 22%.

Перспективы ключевой ставки на ближайшее время

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции подтвердила, что размер ключевой ставки в 21% — это большой уровень жесткости. Но он необходим, чтобы замедлить инфляцию.

Фото: РИА «Новости»

Она подчеркнула, что уже идет снижение кредитования и увеличиваются сбережения. Это снизило объем денег в экономике, но этого не достаточно, потому что большая часть средств поступает из бюджета. Для обуздания экономики необходимо время и продолжение жесткой денежно-кредитной политики.

Если мы увидим, что нет устойчивого замедления мы готовы еще повысить ставку. Но пока мы видим охлаждение всех сегментов кредитования. Мы ожидаем, что и бюджет будет в этом году иметь дезинфляционное влияние. Эльвира Набиуллина Председатель Банка России

Она добавила, что вопрос снижения ставки на последнем заседании не рассматривался. Совет директоров выбирал из двух сценариев: дальнейшее повышение или сохранение действующего курса.

Набиуллина подчеркнула, что главная задача регулятора — это найти баланс между снижением инфляции и ростом экономики.

Фото: Pixabay

Она пояснила, что сейчас и в прошлом году, когда наблюдался рост за счет вливания бюджетных расходов, этот эффект носил временный характер и привел к росту цен. Необходимо найти баланс, чтобы экономический рост был стабильным и постоянным.

Что происходит с инфляцией?

По данным Центрального банка, к 10 февраля годовая инфляция вышла на уровень 10%. Причиной стало осеннее ослабление рубля, что привело к росту цен. Слабая национальная валюта повысила стоимость импортируемых товаров. Набиуллина назвала такой уровень инфляции недопустимым.

При этом она отметила, что на ближайшие месяцы эффект прошлого года сохранится. Пик инфляции придется на апрель–май, после чего начнется постепенное снижение. «Самое важное — мы рассчитываем, что к концу года месячная инфляция, которая характеризует текущее ценовое давление, будет около 4% в пересчете на год. Но так как мы в начало года вошли с высокой инфляцией, то к концу года годовая инфляция будет 7−8%», — заявила Набиуллина.

Фото: РИА «Новости»

Возвращение к целевому показателю в 4% можно ожидать только в 2026 году.

Как высокая ключевая ставка повлияла на российский бизнес?

По оценке Набиуллиной, российские компании сохранили финансовую устойчивость даже не смотря на рост издержек и процентных расходов.

Мы это внимательно отслеживаем, в том числе через то, насколько увеличивается или не увеличивается рост заявок в банки на реструктуризацию. Пока мы видим рост заявок на реструктуризацию в сегменте малого и среднего бизнеса. Эльвира Набиуллина Председатель Банка России

При этом большого количества банкротств из-за ставок глава регулятора не ждет. Набиуллина признала, что для части сильно закредитованных компаний обслуживание долга — важный фактор, который съедает часть их прибыли. Но для подавляющего большинства фирм финансовое положение больше зависит от роста издержек.

Влияние ключевой ставки на ипотеку и цены на жилье

Глава Центробанка заявила, что снижение ставок по ипотеке произойдет только после замедления роста инфляции. Этот фактор сдержит рост цен и снизит давление на доходы россиян.

Это и есть путь к тому, чтобы повысить доступность жилья. По мере замедления инфляции будут снижаться и ставки по рыночной ипотеке. Сейчас они действительно очень высокие. Эльвира Набиуллина Председатель Банка России

Она добавила, что после отмены льготной ипотеки и повышения ключевой ставки цены на жилье начали снижаться. Но на смену одному негативному фактору пришла рассрочка от застройщиков, которая создает риски как для покупателей, так и для девелоперов.

Набиуллина выделила главные проблемы следующим образом. Рассрочка не учитывается в кредитной истории покупателя, поэтому, в случае его прихода в банк он получит кредит, но финансово не потянет сразу два платежа.

Фото: РИА «Новости»

Деньги за рассрочку не попадают на специальные эскроу-счета, через которые банки выдают льготные кредиты застройщикам на возведение домов. Таким образом девелоперы рискуют остаться без дешевого финансирования для завершения стройки.

Когда ипотека станет снова доступной?

Россиянам не стоит ждать снижения ставок по ипотеке раньше начала 2027 года. Такой прогноз в интервью РИА «Новости» сделал руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг. Он пояснил, что исходя из среднесрочного прогноза Центробанка, ключевая ставка в этом году все еще останется очень высокой.

«Но при позитивном развитии событий мы можем увидеть тенденцию на снижение уже в конце этого года», — заявил Гольдберг.

Фото: РИА «Новости»

Аналитик добавил, что если это произойдет, то банки для привлечения заемщиков снизят проценты на больший уровень по сравнению с ключевой ставкой регулятора. Но комфортные и доступные кредиты на покупку жилья раньше 2027 года ждать не стоит, потому что даже после ее снижения нужно дождаться эффекта на стоимость кредитов.

Какой эффект оказала высокая ключевая ставка?

Высокая ключевая ставка привела к охлаждению всех секторов кредитного рынка. Об этом 360.ru заявил инвестиционный советник, № 235 в реестре Центробанка Сергей Варфоломеев.

Он пояснил, что и россияне, и предприниматели стали брать меньше займов с конца декабря. Это одна из целей регулятора по снижению количества денег в экономике, чтобы сократить уровень инфляции.

Для того чтобы охлаждение кредитования в полной мере транслировалось в динамику цен, потребуется еще некоторое время. Сергей Варфоломеев Инвестиционный советник, № 235 в реестре Центробанка

Предприниматели стали брать меньше кредитов также в связи с финансированием за счет государственного бюджета.

«В этом году высокие расходы наблюдались и в январе, что выше сезонной нормы. Это связано с более ранним авансированием госконтрактов. Получив бюджетные средства, компании активно гасили долги перед банками», — рассказал инвестиционный советник.

Фото: РИА «Новости»

Варфоломеев пояснил, что Центробанк учел этот фактор в своем прогнозе и понимает, что сокращение выдачи кредитов намного меньше, чем вливание бюджетных средств.

«Банк России исходит из того, что результатом влияния бюджета и сокращения кредита объем денежной массы увеличится не так сильно. Она уже растет медленнее, чем в прошлом году», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Он заявил, что на ближайших заседаниях повышения ключевой ставки не произойдет. ЦБ продолжит наблюдать за ситуацией и влиянием жесткой денежно-кредитной политики на инфляцию. «В любом случае требуется более длительный период для поддержания такого режима. С этим связана и прогноз по увеличению ключевой ставки на 2025 год до 13−14%», — подытожил Варфоломеев.

Когда начнет уменьшаться инфляции под влиянием высокой ставки?

Эффект от высокого уровня ключевой ставки на инфляцию можно ожидать не ранее, чем через полгода. Об этом 360.ru заявила финансовый консультат Юлия Хайдер. Она напомнила, что уровень в 21% регулятор ввел в конце октября. Поэтому снижение цен можно заметить уже в апреле.

Фото: РИА «Новости»

«Если этот тренд окажется долгосрочным, то вместе с ним начнется снижение ключевой ставки», — добавила финансовый аналитик.

Хайдер отметила, что повышения ключевой ставки и дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка она не ждет. Это станет дополнительными факторами роста инфляции, который регулятору не нужен. Поэтому уровень ставки в 21% ЦБ продолжит удерживать как минимум до конца первого квартала, а дальнейшие шаги станет определять по размеру инфляции.