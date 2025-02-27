В ЦБ объяснили причины высокой процентной ставки

Набиуллина: ставка в 21% необходима для достижения цели по инфляции в 4%

Процентная ставка на уровне 21% необходима российской экономике для достижения целевого показателя по инфляции — 4%. Об этом на ежегодной встрече с руководством Центробанка, организованной Ассоциацией банков России, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

«Уровень ключевой ставки у нас необходимый для того, чтобы инфляция начала снижаться до нашей цели — 4%», — сказала она.

По прогнозам регулятора, в 2025 году годовая инфляция в России снизится до 7-8%, затем вернется к 4% в 2026 году. Инфляционное давление в ближайшие месяцы также начнет постепенно снижаться.

Набиуллина добавила, что в 2025 году рост ипотеки составит «скромные» 5%, а в следующем начнет ускоряться.

«Строительная отрасль способна переждать временное замедление ипотеки», — заключила она.

Ранее Центробанк предупредил россиян о риске дефолтов при покупке жилья в рассрочку.