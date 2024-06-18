Налоговую реформу в России утвердят в конце лета

Правительство и парламент утвердят поправки в налоговую систему России к концу лета. Президент Владимир Путин заявил об этом на встрече с жителями Дальнего Востока, сообщило РИА «Новости» .

«Что касается изменений в налоговой системе, они должны быть отработаны окончательно правительством и Государственной думой, и где-то в августе, по-моему, планируется их окончательное принятие», — сказал он.

Путин напомнил, что, по расчетам Минфина, повышение налоговой нагрузки затронет не более 3,2% россиян. Президент заявил, что основная часть жителей страны получали доход в пределах 2,4 миллиона рублей.

На заседании Российского союза промышленников и предпринимателей в апреле он поручил донастроить налоговую систему. Путин заявлял, что это позволит распределять налоговую нагрузку более справедливо. RT сообщил, что в конце мая правительство одобрило проект реформы.