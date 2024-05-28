Стало известно, как и для кого снизят НДФЛ

Депутат Нилов: НДФЛ снизят для тех, кто зарабатывает мало

Ко второму чтению проекта о налоговых изменениях внесут поправки о снижении НДФЛ для тех, кто зарабатывает мало. Об этом заявил глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов в беседе с РИА «Новости» .

«Ко второму чтению будем предлагать пониженные ставки для получающих мало», — сказал он.

Минфин 28 мая обнародовал предложения о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц. Ставка в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая большая ставка составит 22% для доходов более 50 миллионов в год.

Подготовленный Минфином проект изменений по выстраиванию сбалансированной налоговой системы начнет действовать с 1 января. Как отметили в министерстве, параметры системы «выработаны вследствие широкой общественной дискуссии».