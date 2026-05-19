Накопительные пенсии россиян повысят с 1 августа

Накопительные пенсии россиян с 1 августа 2026 года вырастут на 17,3%. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

Перерасчет проведут автоматически, без заявлений. Повышение затронет выплаты около 136 тысячам человек.

Отдельным категориям пенсионеров добавят еще больше. Участникам программы софинансирования, родителям, которые направили материнский капитал на пенсию, и тем, кто копил самостоятельно, выплаты увеличат на 19,3%. Таких людей насчитывается 37,3 тысячи.

Общий объем средств на перерасчет составит 8,5 миллиарда рублей. Сейчас средний размер накопительной пенсии — 1,6 тысячи рублей в месяц, срочной пенсионной выплаты — три тысячи рублей.

