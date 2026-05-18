Экс-сенатор Епифанова напомнила, что при отсутствии стажа назначается социальная пенсия по старости

Россияне без официального трудового стажа могут получать социальную пенсию по старости. Но право на нее возникает позже, чем на страховую. Об этом рассказала экс-сенатор Ольга Епифанова в беседе с RT .

По ее словам, в текущем году женщины могут рассчитывать на выплаты по достижении 64 лет, а мужчины — 69 лет.

«С 1 апреля 2026 года фиксированный размер социальной пенсии по старости установлен на уровне 9424,12 рубля, тогда как средний размер выплат достигает примерно 16 569 рублей», — пояснила эксперт.

Важное преимущество социальной пенсии — гарантированная индексация и возможность доплаты до прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания.

Однако социальная пенсия не назначается работающим гражданам. При трудоустройстве право на эту выплату утрачивается.