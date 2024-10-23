Путин рассказал об успехах БРИКС в 2024 году

Путин: страны БРИКС в 2024 году продвинулись по трем магистральным направлениям

В 2024 году страны — участницы БРИКС продвинулись по всем магистральным направлениям в политике и экономике. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании саммита объединения в расширенном составе.

Глава государства подчеркнул, что результаты сотрудничества стран БРИКС в текущем году в целом стали серьезными.

«Сообща нам удалось продвинуться по всем трем магистральным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах», — сказал он.

Путин назвал эти достижения хорошим заделом на будущее.

На саммит БРИКС в Казани, который стартовал 22 октября, приехали представители 36 стран и шести международных организаций. Мероприятие стало своеобразным итогом в рамках председательства России в объединении. Его девизом стало укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.