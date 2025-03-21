Поживем еще с 21%? Что будет с ключевой ставкой после нового заседания ЦБ

По его мнению, регулятор может повысить ставку, но такой вариант все же маловероятен.

Гораздо выше шансы, что ставку понизят — в таком случае упадут проценты дохода на вклады, и денежный поток перенаправится в фондовый рынок, отметил Юнашев.

«Это, конечно, было бы отличным вариантом. Кредиты станут дешевле, компании будут их охотнее брать — в общем, понижение ставки отлично бы простимулировало экономику», — объяснил он.

Юнашев подчеркнул, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина предпочитает вести осторожную политику и может не решиться на понижение ставки.

«Я думаю, что поживем мы еще со ставкой на уровне 21%. Как минимум до момента, когда переговоры по украинскому кризису начнут приносить какие-то конкретные плоды», — подытожил он.

Ранее с таким прогнозом ранее согласился финансист Евгений Жорнист. По его мнению, ЦБ сохранит умеренно жесткую политику, чтобы бороться с инфляцией и удерживать контроль над экономической ситуацией.