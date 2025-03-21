Поживем еще с 21%? Что будет с ключевой ставкой после нового заседания ЦБ
Журналист Юнашев предположил самый вероятный сценарий по ключевой ставке
Центробанк планирует 21 марта обсудить на заседании ключевую ставку. Возможные дальнейшие сценарии предположил журналист Life Александр Юнашев в своем Telegram-канале.
По его мнению, регулятор может повысить ставку, но такой вариант все же маловероятен.
Гораздо выше шансы, что ставку понизят — в таком случае упадут проценты дохода на вклады, и денежный поток перенаправится в фондовый рынок, отметил Юнашев.
«Это, конечно, было бы отличным вариантом. Кредиты станут дешевле, компании будут их охотнее брать — в общем, понижение ставки отлично бы простимулировало экономику», — объяснил он.
Юнашев подчеркнул, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина предпочитает вести осторожную политику и может не решиться на понижение ставки.
«Я думаю, что поживем мы еще со ставкой на уровне 21%. Как минимум до момента, когда переговоры по украинскому кризису начнут приносить какие-то конкретные плоды», — подытожил он.
Ранее с таким прогнозом ранее согласился финансист Евгений Жорнист. По его мнению, ЦБ сохранит умеренно жесткую политику, чтобы бороться с инфляцией и удерживать контроль над экономической ситуацией.