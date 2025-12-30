Россиянам посоветовали не спешить в переводе зарплат на цифровой рубль

Возможность получать зарплату в цифровых рублях для россиян откроется с 1 сентября 2026 года. Все транзакции для оплаты товаров и услуг станут проводит 12 системных банков, которые сейчас задействованы в эксперименте с новым видом цифровой валюты. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он подчеркнул, что решение о получении зарплаты в цифровых рублях каждый россиянин примет самостоятельно.

Финансист Александр Лосев в комментарии 360.ru заявил, что считает преждевременным перевод зарплат на цифровые рубли, так как использовать их можно ограниченно.

«У обычных денег есть пять функций: средство обращения, средство платежа, мера стоимости, средство накопления и мировые деньги. У цифровых этих свойств нет. Они беззащитны перед инфляцией и девальвацией», — пояснил эксперт.

Лосев добавил, что цифровой рубль пока нельзя применять для депозитного вклада, а в условиях продолжающейся инфляции и жесткой денежно-кредитной политики Центробанка обычный рубль имеет больше преимуществ перед цифровым. Кроме того, принимать новую национальную виртуальную валюту будут не везде.

Депутат Аксаков подтвердил этот тезис экономиста. Он пояснил, что с 1 сентября 2026 года купить товары или оплатить услуги цифровым рублем можно только у компаний с оборотом в 120 миллионов рублей. С 1 января 2027 года к ним подключатся фирмы с оборотом в 30 миллионов и выше.

Окончательное внедрение цифрового рубля в банковскую и торговую систему России завершится 1 сентября 2028-го.

В конце ноября пресс-служба Центробанка сообщила, что все транзакции цифровым рублем станут для россиян бесплатными, а объемы переводов не попадут под лимиты, установленные банками. Представители регулятора отметили, что для бизнеса за использование нового платежного средства оставят минимальную комиссию.