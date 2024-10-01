Автоэксперт предрек новое подорожание машин из-за утильсбора

Индексация утилизационного сбора, произошедшая с 1 октября, отразится и на ценах на автомобили. Об этом заявил «Известиям» автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

При этом он допустил, что повышение цен коснется не всех автомобилей, поскольку дилеры будут ориентироваться друг на друга. По его словам, среднее повышение стоимости составит от пяти до восьми процентов.

«Сейчас легкая неразбериха, дилер думает одно, импортер — другое, но в итоге заложат „утиль“ в цену, это очевидно», — добавил он.

В сентябре эксперты компании «Автомаркетолог» рассказали, что цены на люксовые автомобили и спорткары снизились на 15%, а на автомобили бизнес-класса — на 3% по сравнению с прошлым годом.