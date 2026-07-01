Набиуллина назвала опасным экспериментом резкое снижение ключевой ставки

Резкое снижение ключевой ставки ради эксперимента вызовет серьезную инфляцию. Об этом на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она подчеркнула, что регулятор не является фанатом высоких процентных ставок. Однако их резкое снижение приведет страну в стагфляцию.

«Я категорически против эксперимента снизить ключевую ставку и жить при высокой инфляции, потому что это эксперимент на своей стране», — объяснила Набиуллина.

Глава ЦБ предложила обратиться к негативному опыту стран, которые уже снижали ключевую ставку ради привлечения инвестиций.

«Там тоже благими намерениями поддержать бизнес была вымощена дорога. Считаю, что для нашей экономики такого рода эксперименты опасны», — заключила она.

Председатель Сбербанка Герман Греф заявлял, что экономику России уже переохладили, поэтому ключевую ставку нужно снижать.