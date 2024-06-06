МВФ предупредил Запад о фатальных последствиях использования активов России

Использование заблокированных суверенных активов России угрожает подрывом мировой валютной системы. Об этом заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Козак, ее слова привело РИА «Новости» .

«Мы свою позицию обозначили открыто и ясно. Он заключается в том, что для фонда любые действия должны иметь юридические обоснования, чтобы они не подрывали работу международной валютной системы», — сказала она.

Козак подчеркнула, что МВФ ранее неоднократно обозначал позицию по этому вопросу и до сих пор ее придерживается.

После начала специальной операции на Украине страны «Большой семерки» и Евросоюза заблокировали активы России примерно на 300 миллиардов евро.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что у страны не получится изъять российские активы в одностороннем порядке.