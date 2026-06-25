Московский суд оштрафовал Apple на 500 тысяч рублей
Мировой суд Таганского района города Москвы признал компанию Apple виновной в повторном нарушении российских законов. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда в «Максе».
Компании назначили административное наказание — штраф в размере 500 тысяч рублей.
Ранее из App Store пропали все сервисы компании VK: VK Видео, VK Музыка, VK Мессенджер, Mail, Одноклассники, Юла, VK Знакомства, Дзен, Облако Mail, Маруся, VK Клипы, VK Почта.
В Минцифры назвали эти действия проявлением недобросовестной конкуренции в интересах зарубежных платформ. Ведомство обратилось в Федеральную антимонопольную службу с просьбой срочно рассмотреть эти факты.