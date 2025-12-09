Мошенники воспользовались блокировкой Roblox: как теперь разводят детей на деньги родителей

После блокировки игры Roblox в России мошенники начали использовать соцсети и мессенджеры, чтобы связаться с детьми. Они предлагали восстановить доступ к игре за небольшую плату. Под этим предлогом злоумышленники снимали со счетов родителей больше, чем было оговорено, и получали доступ к их платежной информации.

«Суть в том, что преступники создают у ребенка чувство срочности и страха. Они предлагают „экстренное решение“ (быструю разблокировку аккаунта, редкий предмет или набор внутриигровой валюты) за небольшую плату или даже бесплатно, но „требуют данные карты для проверки“», — объяснил в беседе с «Газета. Ru» заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

Вводя реквизиты, ребенок не оплачивает условные 100 рублей, а фактически предоставляет злоумышленникам полный удаленный доступ к счету. Это приводит к последующим крупным списаниям.

При вводе реквизитов карты происходит не одноразовая оплата, а привязка к мошенническому платежному сервису. Обычно для подтверждения запрашивают одноразовый смс-код, который на самом деле служит для привязки карты к чужому сервису.

Получив доступ к карте, преступники начинают списывать деньги, пока она не будет заблокирована.

«Схема не требует сложного взлома: она целиком построена на манипуляции и эксплуатации доверия», — подчеркнул эксперт.

Чтобы снизить риски, в РТУ МИРЭА советуют обучать детей финансовой грамотности и использовать отдельную карту с ограниченным лимитом для онлайн-покупок. Если деньги уже украли, нужно сразу заблокировать карту через банк, подать заявление о несанкционированных переводах и обратиться в полицию.

В начале декабря Roblox заблокировали за многочисленные нарушения, в том числе пропаганду экстремизма и других преступлений. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что после этого каждый второй ребенок захотел уехать из России.