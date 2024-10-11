Россия и Казахстан договорились, что Мосбиржа выйдет из состава акционеров Казахстанской фондовой биржи (KASE). Об этом заявил председатель Национального банка страны Тимур Сулейменов .

«Они (представители Мосбиржи — прим. ред.), я считаю, по-партнерски сказали, что их санкционный статус будет мешать предприятию KASE. Поэтому решение о том, что они выйдут, принято», — подчеркнул он.

Глава республиканского Нацбанка назвал этот шаг правильным и профессиональным.

В июле в Казахстане из-за санкций против Мосбиржи приостановили объединение KASE и Международного финансового центра «Астана» (AIX). Российскому организатору торгов принадлежат 13% акций.

Вице-премьер республики Серик Жумангарин отмечал, что страна не собирается слепо следовать антироссийским санкциям, чтобы не навредить своим компаниям.