В Казахстане приостановили объединение двух крупных бирж из-за санкций против России

Слияние бирж KASE и AIX в Казахстане приостановили из-за санкций против Мосбиржи

Объединение Казахстанской фондовой биржи KASE и Международного финансового центра «Астана» (AIX) временно приостановили из-за санкций против Мосбиржи. Об этом сообщил агентству Kazinform председатель Национального банка республики Тимур Сулейменов.

Он объяснил это тем, что в Казахстанской фондовой бирже есть акционеры, попавшие под санкции.

Московской бирже принадлежат 13% акций KASE.

Ранее экономист Константин Ордов назвал плюсом запрет Казахстана на торговлю российскими ценными бумагами. Он рассказал, что эта мера приведет к увеличению объемов операций на Московской бирже.

США ввели санкции против Мосбиржи 12 июня, на следующий день к ним присоединилась Великобритания.