В Казахстане приостановили объединение двух крупных бирж из-за санкций против России

Объединение Казахстанской фондовой биржи KASE и Международного финансового центра «Астана» (AIX) временно приостановили из-за санкций против Мосбиржи. Об этом сообщил агентству Kazinform председатель Национального банка республики Тимур Сулейменов.
Он объяснил это тем, что в Казахстанской фондовой бирже есть акционеры, попавшие под санкции.
Московской бирже принадлежат 13% акций KASE.
Ранее экономист Константин Ордов назвал плюсом запрет Казахстана на торговлю российскими ценными бумагами. Он рассказал, что эта мера приведет к увеличению объемов операций на Московской бирже.