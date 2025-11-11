Миронов призвал увеличить фиксированные выплаты к страховой пенсии в два раза

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением удвоить фиксированную выплату к страховой пенсии. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

«Предлагаю провести индексацию фиксированной выплаты, увеличив ее с 8,9 тысячи до 17,8 тысячи рублей. Принятие такого решения повысит благосостояние пенсионеров и укрепит доверие граждан к пенсионной системе», — отметил лидер «Справедливой России».

Он подчеркнул, что страховая пенсия состоит из двух частей: индивидуальных пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты. Сейчас она составляет 8907 рублей в месяц и ежегодно увеличивается по решению правительства.

Изначально фиксированная выплата была создана как базовая часть пенсии, гарантирующая минимальный доход пенсионерам, напомнил он. Цены растут, стоимость жизни увеличивается, и минимальная зарплата больше не отвечает реальным потребностям людей.

«Достаточно вспомнить, что величина прожиточного минимума пенсионера в нынешнем году составляет 15 250 рублей, а фиксированная выплата — менее 60% этой суммы. Для миллионов пенсионеров, у кого нет дополнительных источников дохода, получение от государства таких денег означает существование на уровне черты бедности», — отметил парламентарий.

Многие товары первой необходимости и услуги дорожают быстрее общей инфляции. Со временем этот разрыв будет увеличиваться. Чтобы помочь пенсионерам с низкими доходами, Сергей Миронов предложил увеличить фиксированную выплату до 17,8 тысячи рублей.

Ранее Миронов заявил, что последние данные Соцфонда свидетельствуют об обострении проблемы «отстающей индексации». Пенсии растут номинально, но значительно отстают от инфляции, что приводит к обнищанию пожилых . Депутат выступил за ежеквартальную индексацию пенсий.