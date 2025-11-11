Пожилые обречены на обнищание. В Госдуме призвали индексировать пенсии ежеквартально
Депутат Миронов выступил за ежеквартальную индексацию пенсий
Председатель партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов заявил, что последние данные Соцфонда свидетельствуют об обострении проблемы «отстающей индексации». Пенсии растут номинально, но значительно отстают от инфляции, что приводит к обнищанию пожилых людей в России. Он выступил за ежеквартальную индексацию пенсий. Документ оказался в распоряжении 360.ru.
По данным Социального фонда РФ на 1 октября, средний размер социальной пенсии вырос до 15 514 рублей в месяц, что на 14,8% больше, чем раньше. В целом, средняя пенсия в России достигла 23 529 рублей.
Из этих рапортов очевидно, что социальная пенсия чуть превысила прожиточный минимум пенсионера, установленный правительством еще в июне прошлого года на основе несбывшихся прогнозов.
Сергей Миронов
Социальная пенсия предназначена для тех, кто не соответствует новым требованиям к страховой пенсии. Сейчас таких людей почти четыре миллиона, отметил депутат, и их количество продолжает увеличиваться.
«Размер страховой пенсии, конечно, больше, но она за год поднялась всего на 1,5%, а зарплаты росли в 10 раз быстрее», — добавил он.
Лидер «Справедливой России» отметил, что, когда обсуждалась пенсионная реформа, ее авторы утверждали: без изменений пенсия сократится до 25–30% от зарплаты.
Сегодня она упала даже ниже, и дореформенный показатель в 34% уже кажется нереальным достижением. Враньем оказались сказки реформаторов про бездефицитность пенсионного бюджета: мол, начнем платить позднее, зато точно всем хватит. И вот мы видим, что дефицит Соцфонда вырос почти вдвое, до 780 миллиардов рублей.
Сергей Миронов
Миронов сказал, что недавно изложил позицию партии президенту России Владимиру Путину. Предложение — индексировать пенсии каждый квартал, чтобы рост цен не успевал поглотить прибавку. Это позволит размеру пенсий не отставать от инфляции и зарплат.
«Кроме того, надо отменить издевательскую балльную систему, которая обрекает людей на жалкие подачки», — заключил он.