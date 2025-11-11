Пожилые обречены на обнищание. В Госдуме призвали индексировать пенсии ежеквартально

Председатель партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов заявил, что последние данные Соцфонда свидетельствуют об обострении проблемы «отстающей индексации». Пенсии растут номинально, но значительно отстают от инфляции, что приводит к обнищанию пожилых людей в России. Он выступил за ежеквартальную индексацию пенсий. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

По данным Социального фонда РФ на 1 октября, средний размер социальной пенсии вырос до 15 514 рублей в месяц, что на 14,8% больше, чем раньше. В целом, средняя пенсия в России достигла 23 529 рублей.

Из этих рапортов очевидно, что социальная пенсия чуть превысила прожиточный минимум пенсионера, установленный правительством еще в июне прошлого года на основе несбывшихся прогнозов.

Социальная пенсия предназначена для тех, кто не соответствует новым требованиям к страховой пенсии. Сейчас таких людей почти четыре миллиона, отметил депутат, и их количество продолжает увеличиваться.

«Размер страховой пенсии, конечно, больше, но она за год поднялась всего на 1,5%, а зарплаты росли в 10 раз быстрее», — добавил он.