Доцент Балынин назвал условия получения самозанятым страховой пенсии в 30 тысяч рублей

Самозанятый россиянин сможет получать страховую пенсию в размере 30 тысяч рублей при условии, если в течение 35 лет будет ежемесячно делать взносы в размере более 20 тысяч рублей на протяжении 35 лет. Об этом в беседе с ТАСС заявил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

«Для получения страховой пенсии в размере 30 тысяч рублей в 2026 году необходимо иметь 131 индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). Например, 131 ИПК будет сформирован за 35 лет при ежегодном количестве в 3,743 ИПК», — заявил он.

По словам эксперта, для достижения такого уровня в 2026-м потребуется ежегодный добровольный платеж около 245 606 рублей, это около 20 467 рублей в месяц.

Балынин отметил, что при отсутствии добровольных отчислений или трудового договора самозанятые смогут получать только социальную пенсию.

Ранее профессор Александр Сафонов заявил, что максимальная пенсия IT-специалистов в России может достичь 77 тысяч рублей. Это при зарплате в 250 тысяч в месяц и стаже 43 года.