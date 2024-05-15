Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум почти на 15% | 360°

15 мая 2024, 23:42
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум почти на 15%
Минтруд: прожиточный минимум в России в 2025 году вырастет до 17 733 рублей
Прожиточный минимум в России в 2025 году поднимут до 17 733 рублей. Соответствующий проект постановления Минтруда РФ опубликовали на официальном сайте нормативно-правовых актов.
При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 19 329 рублей, пенсионеров — 15 250 рублей, детей — 17 201 рубль.
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В целом по сравнению с прошлым годом он увеличится на 14,8%
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бассараб не согласилась с заявлением Минтруда по поводу того, что в РФ обеспечено гендерное равенство в отношении зарплат. По ее словам, разница в средних заработных платах между мужчиной и женщиной составляет порядка 28%.
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