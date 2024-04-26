Общество 26 апреля 2024, 12:20 Депутат Бессараб: разница в зарплатах мужчин и женщин — около 28%

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Минтруд заявил, что в РФ обеспечено гендерное равенство в отношении зарплат. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бассараб не согласилась с данным утверждением, сообщило ИА НСН.

«У нас разница в средних заработных платах между мужчиной и женщиной составляет порядка 28%. Конечно, зачастую это связано с тем, что мужчины трудятся на опасных и вредных производствах, где зарплаты выше и куда женщины не допускаются, поскольку государство заботится о женском здоровье, о деторождении», — высказалась парламентарий.

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Однако она напомнила о ситуациях, когда женщина и мужчина работают на равных должностях, при этом имея разный оклад. На самом деле представительницы прекрасного пола отличаются выносливостью и достигают не меньших высот в профессии, чем мужчины, отметила депутат.