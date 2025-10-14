Минпромторг сократит финансирование госзаказа на беспилотники

«Ведомости»: госзаказ на беспилотники уменьшат в три раза

Минпромторг планирует сократить объем финансирования государственного гражданского заказа на беспилотники в период с 2026 по 2028 год. Об этом сообщило издание «Ведомости» .

Замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов подтвердил, что госзаказ на БПЛА хотят уменьшить почти в три раза по сравнению с предыдущим периодом.

«2,3 миллиарда рублей в рамках нацпроекта [по БАС] будет выделено на программу некоммерческого лизинга БАС, которые будут производиться для государственных предприятий», — подчеркнул он.

Чекушов добавил, что причиной сокращения стал переход к механизму некоммерческого лизинга дронов для государственных нужд. По информации издания, в 2024–2025 годах на проект по беспилотным авиационным системам выделили 7,11 миллиарда рублей.

Ранее эксперты из ЦИТМ Экспонента представили рабочей группе Минпромторга технологию, с помощью которой можно ежегодно возвращать в бюджет страны до одного триллиона рублей. Метод системного моделирования позволяет сэкономить на оборонных разработках, так как специалистам удается избежать дорогостоящих ошибок.