Эксперты из ЦИТМ Экспонента представили рабочую группе Министерства промышленности и торговли инновационную технологию, способную ежегодно возвращать государству до одного триллиона рублей. Речь идет о методе системного моделирования, который успешно используется в 500 крупных корпорациях мира. Об этом ИА RuNews24.ru рассказал эксперт Минпромторга Никита Богославский.

Эта методика позволяет создавать цифровые копии будущих изделий, позволяя проверять их работоспособность еще до начала производства. Благодаря этому удается избежать дорогостоящих ошибок, своевременно выявляя неисправности и оптимизируя процессы проектирования.

Министр обороны России Андрей Белоусов, приступивший к исполнению обязанностей 14 мая, инициировал широкомасштабный аудит военного ведомства, включающий усиление контроля за ценообразованием и качеством продукции. Цель мероприятий — повысить эффективность распределения финансовых ресурсов, сократив неоправданно большие траты.

Технология системного моделирования способна сократить издержки на этапе разработки и уменьшить финансовые потери, связанные с необходимостью устранения дефектов. Применение современных цифровых инструментов обещает революционизировать подход к созданию сложной техники, обеспечивая существенную экономию средств и ускоряя темпы технологических достижений.