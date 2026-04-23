Минфин возобновит операции с валютой и золотом

Минфин с мая возобновит операции с иностранной валютой и золотом

С мая Министерство финансов России возобновляет операции по продаже и покупке иностранной валюты и золота на валютном рынке в рамках «бюджетного правила». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Информацию о размере операций начнут публиковать в каждый третий рабочий день месяца. Минфин также учтет объем отложенных операций за март и апрель.

В пресс-службе уточнили, что решение приняли для повышения предсказуемости и стабильности внутренних экономических условий, а также для снижения влияния конъюнктуры рынка энергоносителей на финансовую систему и экономику страны.

Минфин объявлял о приостановке операций с валютой 4 марта в связи с изменением базового параметра цены на нефть в бюджетном законодательстве.

Ранее президент России Владимир Путин призвал сохранять устойчивость и сбалансированность бюджета.