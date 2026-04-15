Путин призвал сохранять сбалансированность и устойчивость бюджета

Важно выдерживать курс на сбалансированность бюджета и сохранять его устойчивость в условиях нестабильной внешнерыночной конъюнктуры. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Мы это внимательно с вами отслеживаем, видим, что происходит. Правительство подготовило соответствующие меры», — добавил глава государства.

На совещании присутствуют премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьеры, министры финансов и энергетики Антон Силуанов и Сергей Цивилев, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, руководители налоговой и таможенной служб Даниил Егоров и Валерий Пикалев, а также председатель банка ПСБ Петр Фрадков.

Ранее Силуанов заявлял, что правительство хочет в среднесрочной перспективе снизить зависимость российского бюджета от цен на нефть.