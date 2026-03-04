Минфин приостановит операции с валютой в марте

Министерство финансов России временно остановит операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Решение будет действовать в марте 2026 года, сообщили в ведомстве .

В министерстве пояснили, что мера связана с планируемым пересмотром параметра базовой цены на нефть, который используется в бюджетном законодательстве.

После обновления этих параметров операции по бюджетному правилу планируют возобновить. При этом объем отложенных покупок или продаж валюты и золота скорректируют с учетом новой базовой цены на нефть.

В 2025 году объем поступлений в бюджет от налога на прибыль со вкладов достиг 320,2 миллиарда рублей, в то время как в 2024-м он был 110,7 миллиарда. Об этом представители Минфина в прошлом месяце заявили газете «Известия».