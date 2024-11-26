Минфин назвал курс рубля благоприятным для экспортеров
Силуанов: курс рубля для экспортеров важнее ключевой ставки
Курс рубля оказался благоприятным для экспортеров, и это им важнее ключевой ставки. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, которого процитировал РБК.
«Я не говорю, что он хороший или плохой. Просто говорю, что сегодня [курс] для экспортеров очень даже способствующий экспорту», — рассказал он.
Кроме того, глава Минфина в шутку призвал не думать о повышении ключевой ставки, чтобы оно не сбылось.
Ранее экономист Александр Разуваев призвал вкладывать сбережения не в доллары, а в золото. По его прогнозам, в ближайшее время драгоценный металл будет только расти в цене.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не исключила, что ключевую ставку начнут понижать уже в следующем году.