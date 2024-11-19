В ЦБ озвучили сроки снижения ключевой ставки

Центральный банк России начнет снижать ключевую ставку в 2025 году, если не будет новых шоков для экономики. Об этом на пленарном заседании Госдумы заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, жесткая кредитно-денежная политика Центробанка позволит снизить инфляцию до 4,5-5% в 2025 году, а затем ее стабилизировать на уровне вблизи 4%.

«Мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки по мере ее торможения. Если никаких внешних дополнительных шоков не будет, то в следующем году начнется ее снижение», — сказала Набиуллина.

В конце октября Банк России поднял ключевую ставку на два процентных пункта, до 21% годовых. В феврале–апреле 2022 года был зафиксирован прошлый исторический максимум — 20%.

Ранее Набиуллина отметила, что многие россияне из-за низкой доступности ипотеки отложили покупку жилья.