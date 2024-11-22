Экономист Разуваев посоветовал вкладывать сбережения в золото

Выгоднее всего хранить личные сбережения не в долларах, а в золоте. Таким мнением поделился экономист Александр Разуваев в разговоре с сайтом «Аргументы и факты» .

Специалист считает, что в ближайшее время стоимость золота будет расти на фоне рискованной геополитики.

«Золото котируется в долларах, соответственно, наваритесь и там, и там», — отметил эксперт.

В связи с нынешней ситуацией в мире курс доллара вскоре может превысить отметки в 110 рублей, добавил Разуваев.