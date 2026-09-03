Минфин направит 55,6 миллиарда рублей на покупку золота и валюты

На приобретение валюты и золота Министерство финансов России направит 55,6 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Средства выделят с 7 сентября по 6 октября. Ежедневный объем операций в эквиваленте составит 2,5 миллиарда рублей.

Ранее Минфин заявлял о существенном росте доли рубля в международных расчетах. Об этом рассказал замминистра финансов России Алексей Моисеев на ВЭФ.

Восточный экономический форум открылся во Владивостоке 1 сентября и пройдет до 4 сентября. В нем примут участие более пяти тысяч человек и пройдут свыше 100 деловых сессий.

По итогам ВЭФ заключат контракты на сумму более шести триллионов рублей. Подробно о программе конференции — в материале 360.ru.