Минфин заявил о существенном росте доли рубля в международных расчетах
Замминистра финансов Моисеев: доля рубля в международных расчетах выросла
За последний год существенно увеличилась доля международных расчетов в рублях, заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев на ВЭФ. Об этом сообщил ТАСС.
«Непрекращающиеся попытки наших врагов снизить роль рубля в международных расчетах безуспешны», — отметил чиновник.
Восточный экономический форум открылся во Владивостоке на площадке ДФУ во вторник 1 сентября и продлится до пятницы. В нем примут участие более пяти тысяч человек и пройдут свыше 100 деловых сессий.
По итогам будут заключены контракты на рекордную общую сумму более шести триллионов рублей. Подробно о программе конференции — в материале 360.ru.