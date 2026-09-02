Минфин заявил о существенном росте доли рубля в международных расчетах

За последний год существенно увеличилась доля международных расчетов в рублях, заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев на ВЭФ. Об этом сообщил ТАСС .

«Непрекращающиеся попытки наших врагов снизить роль рубля в международных расчетах безуспешны», — отметил чиновник.

Восточный экономический форум открылся во Владивостоке на площадке ДФУ во вторник 1 сентября и продлится до пятницы. В нем примут участие более пяти тысяч человек и пройдут свыше 100 деловых сессий.

По итогам будут заключены контракты на рекордную общую сумму более шести триллионов рублей. Подробно о программе конференции — в материале 360.ru.