Минэкономразвития проработает предложение ограничить маркетплейсам скидки

Минэкономразвития рассматривает предложение крупнейших банков ограничить маркетплейсам возможность устанавливать скидки на товары. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Однако там отметили, что все подобные инициативы нужно внедрять комплексно, чтобы оценить все последствия для рынка.

Изначально идея принадлежала руководителям Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка, которые направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Сами маркетплейсы отнеслись к предложению негативно. Так, руководитель Wildberries Татьяна Ким назвала это «циничным уничтожением конкурентов», а в Ozon заявили, что запрет на скидки ударит по сотням тысяч продавцов и десяткам миллионов покупателей.

Вступился за маркетплейсы и бизнесмен Олег Дерипаска, призвавший банки перестать «плакаться» и бороться с конкурентами, а вместо этого заманивать клиентов выгодными условиями.