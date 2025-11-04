Милонов предложил платить зарплату безработным родителям

Он направил главе Минтруда Антону Котякову письмо с просьбой ввести новую меру поддержки семей с детьми, в которых одному из родителей приходится уходить с работы и заботиться о ребенке после декретного отпуска, до пяти-шести лет. По мнению Милонова, это особенно актуально для многодетных.

«Учитывая высокую важность поддержки института семьи и стимулирования демографической ситуации, прошу вас рассмотреть возможность внедрения государственной „заработной платы“ для одного из родителей, посвящающего себя воспитанию детей до достижения ими определенного возраста», — заявил он.

Ранее коллеги Милонова призвали увеличить выплаты россиянкам, попавшим под сокращение во время беременности. Будущим мамам в сельской местности предложили также компенсировать траты на проезд к врачам.