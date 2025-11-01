Оставшимся без работы беременным россиянкам захотели увеличить пособие

Депутаты ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предложили установить пособия для беременных, признанных безработными из-за ликвидации организации. Сумма выплаты должна быть размером со средний заработок по месту работы за последние 24 календарных месяца.

Законопроект направили на заключение правительства. Авторы инициативы отметили, что мера позволит повысить уровень материальной обеспеченности и социальной защищенности беременных, оказавшихся без работы по независящим от них причинам, а также снизить риски ухудшения здоровья матери и ребенка из-за стресса.

«В условиях демографического кризиса нет ничего важнее помощи русским мамам. Экономить на них преступно и безнравственно. При этом в особой поддержке нуждаются будущие матери, попавшие в трудную жизненную ситуацию, когда они лишились работы из-за ликвидации предприятия», — подчеркнул Слуцкий.

По его словам, сейчас этой категории женщин полагается мизерное пособие в размере прожиточного минимума. Оно несопоставимо с тратами будущих матерей.

«Этого не должно быть, если мы не хотим, чтобы Россия обезлюдела», — добавил лидер партии.

Беременность и роды — лучшее, что может случиться в жизни любой женщины, и государство должно не осложнять, а облегчать этот ответственный период.

Ранее партия «Справедливая Россия» предложила предоставлять дополнительную помощь беременным, проживающим в сельской местности.