В России призвали увеличить пособие по беременности жительницам деревень

Проживающим в сельской местности беременным следует предоставить дополнительную помощь для улучшения демографической ситуации в стране. Об этом 360.ru заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Вместе с главой комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яной Лантратовой он составил обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Парламентарии призвали усилить поддержку беременных, которые проживают в деревнях, где условия жизни в среднем тяжелее, чем по стране.

«На селе низкие зарплаты, врачей не хватает, большие трудности с транспортом, а условия труда гораздо тяжелее, чем в городе», — уточнил Миронов.

Он предложил увеличить на 50% пособие по беременности и родам женщинам, официально работающим и проживающим в сельской местности не менее трех лет. Также инициатива предполагает компенсацию транспортных расходов на проезд к врачам в рамках ОМС.

По мнению авторов проекта, законопроект укрепит демографический потенциал сельских территорий и поможет снизить финансовые, медицинские барьеры для рождения детей.

