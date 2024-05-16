Межрегиональное сотрудничество назвали важнейшим элементом отношений России и Китая | 360°

Деньги 16 мая 2024, 09:01 Межрегиональное сотрудничество назвали важнейшим элементом отношений России и Китая Песков: большое число российских регионов примет участие в ЭКСПО в Харбине РИА «Новости»

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Межрегиональное сотрудничество России и Китая стало важным элементом двусторонних отношений. Имеющиеся проблемы обсудят на ЭКСПО в Харбине, куда приедут представители многих российских регионов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об этом «Известиям».

ЭКСПО в Харбине, по его словам, пройдет в рамках межрегионального сотрудничества — важнейшего элемента двусторонних отношений. На форуме представят большое количество российских регионов и проведут предметный разговор об отношениях между субъектами, вопросах развития Дальнего Востока и приграничных провинций Китая.

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«Это очень важно, один из важнейших элементов нашего торгово-экономического взаимодействия, которое является весьма и весьма многогранным. Есть определенные проблемы, но, скорее, это проблемы роста», — сказал он.

Песков уверен, что Китай достаточно сильный, чтобы противостоять попыткам США и других стран помешать сотрудничеству с Россией. Он сообщил, что двусторонний торговый оборот в 2023 году превысил 220 миллиардов долларов.