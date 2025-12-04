Медведев пригрозил ЕС репарациями «в натуральной форме» в случае кражи активов

Если обезумевший Евросоюз все-таки решится украсть российские замороженные активы, по международному праву это можно воспринять как casus belli. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале .

«И тогда возврат этих средств может состояться уже не через суд, а путем настоящих репараций, уплаченных в натуральной форме поверженными врагами России», — подчеркнул он.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз может принять решение по замороженным российским активам на саммите 18 декабря. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, возможные способы использовать активы для помощи Украине уже подготовили.

Президент Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что правительство готовит на такой случай ответные меры.