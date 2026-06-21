Маск предложил раздать людям деньги из бюджета США

Правительству США следует раздать деньги народу ради борьбы с инфляцией вместо того, чтобы требовать долю в ИИ-компаниях. Об этом бизнесмен Илон Маск заявил в соцсети X .

Он отреагировал на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о желании Белого дома владеть долей в крупных ИИ-компаниях. Это позволило бы создать своеобразный суверенный фонд благосостояния.

Маск не поддержал идею Вэнса. По его мнению, гораздо лучше направить деньги из казначейства напрямую людям. Инфляция, по его мнению, исключена, пока рост производства товаров и услуг превышает рост денежной массы. Именно это произойдет с внедрением ИИ и роботов.

«На самом деле, я предсказываю, что нам придется отчаянно бороться с дефляцией!» — заявил миллиардер.

Ранее аэрокосмическая компания Маска SpaceX вошла в топ-4 самых дорогих в мире. Ее опередили только Nvidia, Google и Apple.