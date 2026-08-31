Мантуров заявил, что к 2035 году Россия будет выпускать 2,8 миллиона машин в год

Мантуров: к 2035 году Россия будет выпускать 2,8 миллиона машин в год

Первый вице-премьер Денис Мантуров анонсировал, что Россия будет выпускать 2,8 миллиона машин в год. Таких цифр планируется достичь к 2035 году, сообщил ТАСС .

Доля отечественных авто на внутреннем рынке к тому времени должна будет составлять 80%. По словам Мантурова, уже сейчас в стране сформированы мощности, чтобы выпускать более трех миллионов машин за год.

«Ориентир для легкового сегмента — это не менее 500 тысяч автомобилей на одну платформу в год. То есть на единую базу для моделей с разными типами кузовов — седан, кроссовер, хетчбэк, универсал и другие типы», — пояснил первый вице-премьер.

Ранее Денис Мантуров обозначил ключевые кадровые вызовы, стоящие перед отечественной экономикой, выступая на полях Петербургского международного экономического форума. Вице-премьер сообщил, что до 2030 года обрабатывающие отрасли промышленности будут нуждаться в четырех миллионах специалистов рабочих профессий.