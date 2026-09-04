Apple вступила в новый этап развития после смены руководителя. Пост генерального директора компании 1 сентября занял Джон Тернус, ранее отвечавший за разработку аппаратного обеспечения, детали — в материале 360.ru.

Тим Кук, руководивший корпорацией с 2011 года, перешел на должность исполнительного председателя совета директоров.

Тернус пришел в Apple в 2001 году, вскоре после окончания Пенсильванского университета. Он начал карьеру в команде инженеров и за 25 лет работы участвовал в создании устройств нескольких поколений. В 2021 году Тернус возглавил направление Hardware Engineering.

Новый глава Apple известен вниманием к деталям. Выступая перед студентами своей альма-матер, он рассказывал, как во время работы над первым проектом для компании ночами проверял элементы конструкции монитора, которые покупатели практически не могли увидеть.

При Тернусе Apple развивала аппаратные направления iPhone, iPad, Mac и Apple Watch. Он также участвовал в создании AirPods и переходе компьютеров Mac на собственные процессоры Apple Silicon серии M.

Смена руководителя произошла в непростой для Apple период. При Куке капитализация компании выросла примерно с 350 миллиардов до более чем четырех триллионов долларов, а годовая выручка почти в четыре раза. Одновременно корпорация столкнулась с критикой из-за отставания в сфере искусственного интеллекта и отмены ряда крупных проектов.

Среди наиболее известных незавершенных разработок компании — автомобильный проект Titan. Не получил ожидаемого коммерческого успеха и шлем смешанной реальности Vision Pro.

Теперь Тернусу предстоит руководить Apple в условиях стремительного развития генеративного ИИ и растущей конкуренции на рынке устройств. Первым крупным публичным событием нового руководителя может стать презентация Apple, запланированная на 9 сентября.