Российский «Леруа Мерлен» сменит название

«Леруа Мерлен» в России продолжит работу под названием «Лемана Про»

Фото: РИА «Новости»

Российский «Леруа Мерлен» сменит название. Компания продолжит работу под неймингом «Лемана Про», сообщили в пресс-службе ретейлера.

«Ребрендинг будет осуществлен поэтапно, включая замену вывесок магазинов, транспорта, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля», — указали в компании.

Дизайн сайта и приложения обещали поменять в ближайшее время. Все сделают в соответствии с фирменным стилем и логотипом.

Часть магазинов обновят до конца года. А полностью ребрендинг планируют завершить уже в 2025 году. В 2024 году с момента открытия первого магазина «Леруа Мерлен» в России исполняется 20 лет.

Недавно о ребрендинге сообщил Тинькофф Банк. Теперь кредитная организация называется Т-Банком. Из нейминга окончательно убрали упоминание об основателе Олеге Тинькове*, который уехал из России.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

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