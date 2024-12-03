Курс казахстанского тенге упал до исторического минимума к доллару

Курс казахстанского тенге упал до уровня в 525,1 за доллар

Торги Казахстанской фондовой биржи (KASE) в понедельник, 2 декабря, стали самыми неудачными для национальной валюты республики. Согласно данным площадки , курс тенге упал по отношению к доллару до нового исторического минимума и остановился на уровне 525,1 тенге.

После начала падения национальной валюты в торги вмешался Национальный банк Казахстана, который принял меры для стабилизации тенге. По данным пресс-службы регулятора, общее падение курса национальной валюты по итогам ноября составило 5% и остановилось на уровне 512,52 тенге за доллар.

На минувшей неделе произошло резкое обрушение курса рубля по отношению к доллару и евро. На пиках торгов цена американской валюты достигала 113 рублей, за евро давали 120 рублей.

Основными причинами эксперты назвали укрепление доллара после победы Дональда Трампа на президентских выборах, снижение цен на нефть, а также введение новых санкций США против российского банковского сектора.

Под рестрикции попал Газпромбанк, — главная площадка, где покупатели российского энергоносители открывали валютные счета для их последующей конвертации в рубли.

Влияние санкций на курс национальной валюты признали в Центробанке. В пресс-службе финансового регулятора заявили, что бизнесу потребовалась значительная корректировка из-за новых ограничений со стороны Минфина США, что привело к волатильности валютного рынка и обрушению курса рубля. В ведомстве подчеркнули, что проблема носит краткосрочный характер. В качестве меры Центробанк остановил закупки валюты на Московской бирже до конца года.